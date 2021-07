Raúl Zibechi | «Stato accentratore e poca partecipazione popolare»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Per lo scrittore, giornalista e attivista uruguayano, la costruzione di mondi nuovi non passa per la conquista dello, ma per le organizzazioni di base, a cominciare da quelle indigene e femministe. Più zapatismo, insomma, che Cuba. Così, di fronte alle proteste in corso nell’isola, non sorprendono le sue critiche al governo, pur nella netta condanna del ruolo degli Usa e nella difesa incondizionata della sovranità cubana. Come interpreti quanto sta avvenendo a Cuba? In questo momento si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.