Oggi Grillo non sarà a Roma | vertice Conte in stand by

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Beppe, fondatore del Movimento 5 stelle,non dovrebbe venire a. L’ipotesi era chefosse agià mercoledì per chiudere, con un incontro con Giuseppe, il processo di mediazione all’interno del M5s sul nuovo statuto. E invece, secondo più fonti pentastellate, l’arrivo del fondatore nella capitale è rinviato o comunque non confermato per. Non era previsto, dicono fonti vicine all’ex premier, un incontro di: “Per adesso non è stato fissato nulla”. “Conci vedremo ...

Il Fatto Quotidiano

Un senatoreosservava come ci sarebbero state reazioni ben diverse se Conte si fosse '... La questione dello 'statuto' Intanto i saggi nominati dasono al lavoro per chiudere definitivamente ...Peròrimane il fondatore e il garante, primo nella posizione diarchica ricoperta per anni con Gianroberto Casaleggio (molto meno con il figlio Davide). Se lo stesso Mario Draghi si è rivolto a ...Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle, oggi non dovrebbe venire a Roma. L’ipotesi era che Grillo fosse a Roma già mercoledì per chiudere, con un incontro con Giuseppe ...Non ci sarà nessun incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte in questa settimana (e probabilmente neanche alla prossima). Formalmente perché l'ex premier non è a Roma ...