Mick Schumacher: l’osservatore del parco chiuso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Buttare un occhio sulla macchina dei competitor è una specie di sport nazionale dei piloti, ma alcuni lo fanno più di altri. Ed è il caso di Mick Schumacher, “pizzicato” dagli osservatori a lanciare più sguardi al parco chiuso di chiunque altro. Questa sua abitudine non è sfuggita nemmeno alla stampa di settore, che gli ha chiesto i motivi. In un’intervista, il figlio d’arte ha spiegato il perché di tali “scrutamenti”. Perché Mick Schumacher osserva così tanto al parco chiuso? Schumacher jr ha voluto ribadire che questa “tattica” non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Buttare un occhio sulla macchina dei competitor è una specie di sport nazionale dei piloti, ma alcuni lo fanno più di altri. Ed è il caso di, “pizzicato” dagli osservatori a lanciare più sguardi aldi chiunque altro. Questa sua abitudine non è sfuggita nemmeno alla stampa di settore, che gli ha chiesto i motivi. In un’intervista, il figlio d’arte ha spiegato il perché di tali “scrutamenti”. Perchéosserva così tanto aljr ha voluto ribadire che questa “tattica” non ...

Advertising

mattiamaestri46 : Come le ragazzine del Normal F1 Twitter che stanno lì 24 h a sbavare sul fisico dei piloti, addirittura si incazzan… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: in vista della Qualifica Sprint #Steiner catechizza #Schumacher e #Mazepin - FormulaPassion : #F1: in vista della Qualifica Sprint #Steiner catechizza #Schumacher e #Mazepin - hilaris__ : Abbiamo rivendicato Mick Schumacher e ora può tornare a fare le grigliate in compagnia - Victori83726470 : RT @mrtnvlvsn: Se Mick Schumacher mi investisse gli direi grazie -