Libia, Letta rema contro Draghi e fa un favore alle Ong: con la sua proposta flussi incontrollati (Di mercoledì 14 luglio 2021) La proposta Enrico Letta l'ha avanzata ieri, proprio alla vigilia del voto sul decreto che riguarda le missioni internazionali: affidare il dossier Tripoli alla Ue e fare in modo così che sull'Italia rimanga il peso degli sbarchi continui di migranti senza avere voce in capitolo. In pratica – sottolinea Il Giornale – Letta propone di trasferire la gestione della Guardia Costiera all'Unione Europea, privando l'Italia di una missione fondamentale per il controllo dei flussi migratori. Un colpo basso a Mario Draghi. Letta segue interessi di bottega Il vero problema – continua ...

