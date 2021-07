Inter, Marotta: 'Stipendi? Mourinho è una volpe... Calhanoglu occasione' (Di mercoledì 14 luglio 2021) MILANO - L'amministratore delegato dell' Inter , Beppe Marotta , ha parlato della prossima stagione ai microfoni di DAZN in occasione del sorteggio del calendario della Serie A 2021 - 2022 : " La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) MILANO - L'amministratore delegato dell', Beppe, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di DAZN indel sorteggio del calendario della Serie A 2021 - 2022 : " La ...

Advertising

FBiasin : Con una dichiarazione assai elegante, oggi Beppe #Marotta ha difeso l'#Inter da un attacco di Josè #Mourinho. Tre… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - Dalla_SerieA : Inter, Stryger Larsen nuova pista per l'esterno - - stefano_arletti : @Inter Forse il regalo di sette milioni e mezzo che Marotta ha fatto a Conte è per averci portato Vidal che costa s… - ilrossoeilnero2 : @Gazzetta_it qualcuno non conosce la situazione dell inter o non abbia udito marotta o Ausilio? La @Gazzetta_it .O… -