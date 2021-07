IIDEA Round One Warming Up | le prospettive di Riot Games e di Ubisoft sugli eSport in Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IIDEA Round

Primaonline

Proseguono le tappe di avvicinamento aOne, il primo evento business internazionale dedicato agli Esports in Italia, in programma il ...diretta degli operatori del settore associati a, l'...Uno svecchiamento necessario -One Warming Up: da Twitch alla Serie A Dalle parole di Luca Pagano trasuda, fin dal primo intervento nel webinar, la volontà di portare in Italia (...Torna l'appuntamento di warming up di IIDEA per Round One, e gli intervistati sono i brand manager italiani di Riot Games e di Ubisoft.Proseguono le tappe di avvicinamento a Round One, il primo evento business internazionale dedicato agli Esports in Italia, in programma il 5 e il 6 ottobre a Torino, nella doppia modalità fisica e dig ...