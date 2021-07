Halo Infinite, nuovi dettagli sul multiplayer e sul sistema 'Mark' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuova settimana e ovviamente nuovi dettagli per quanto riguarda il comparto multiplayer di Halo Infinite. Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale, Andrew Witts, lead multiplayer designer, ha rivelato che il gioco avrà un sistema chiamato "Mark", una funzionalità praticamente nuova. Secondo quanto riportato, "si tratta di una funzione in cui i giocatori possono contrassegnare un punto nel mondo che consente ai compagni di squadra di conoscere le informazioni vitali come la posizione di un nemico o un'arma". Witts ha parlato anche di un altro nuovo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuova settimana e ovviamenteper quanto riguarda il compartodi. Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale, Andrew Witts, leaddesigner, ha rivelato che il gioco avrà unchiamato "", una funzionalità praticamente nuova. Secondo quanto riportato, "si tratta di una funzione in cui i giocatori possono contrassegnare un punto nel mondo che consente ai compagni di squadra di conoscere le informazioni vitali come la posizione di un nemico o un'arma". Witts ha parlato anche di un altro nuovo ...

