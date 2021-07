Ferrari, 70 anni fa la prima vittoria del Cavallino in Formula 1 (Di mercoledì 14 luglio 2021) La prima volta non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo, anche se da lì in poi ce ne sono state tante altre. E in casa Ferrari, guardando il calendario, lo sanno bene, perché il 14 luglio 1951 per il Cavallino è una data molto speciale. 70 anni fa, vincendo sul circuito di Silverstone, l'argentino José Froilan Gonzalez regalava alla scuderia di Maranello la prima vittoria assoluta nel Mondiale di Formula 1, il primo di una lunga serie di successi arrivati a quota 238. El Cabezon L'argentino José Froilan Gonzalez era soprannominato El Cabezon per le dimensioni della ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lavolta non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo, anche se da lì in poi ce ne sono state tante altre. E in casa, guardando il calendario, lo sanno bene, perché il 14 luglio 1951 per ilè una data molto speciale. 70fa, vincendo sul circuito di Silverstone, l'argentino José Froilan Gonzalez regalava alla scuderia di Maranello laassoluta nel Mondiale di1, il primo di una lunga serie di successi arrivati a quota 238. El Cabezon L'argentino José Froilan Gonzalez era soprannominato El Cabezon per le dimensioni della ...

Advertising

Corriere : Morto Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni - Corriere : Morto Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni - Gazzetta_it : F1 Addio a Carlos #Reutemann. L'ex Ferrari se ne va all'età di 79 anni - Mat14_05 : RT @SmilexTech: Alfa Romeo rimane in F1 per altri 3 anni. Ferrari soddisfatta manterrà due team clienti. Potrebbe essere l’ultima stagione… - CCokina12 : RT @SmilexTech: Alfa Romeo rimane in F1 per altri 3 anni. Ferrari soddisfatta manterrà due team clienti. Potrebbe essere l’ultima stagione… -