F1, Max Verstappen: “Dobbiamo continuare a spingere, sarà una lotta con Mercedes fino alla fine” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Contento ma sempre concentrato. L’olandese Max Verstappen si sta preparando al meglio in vista del prossimo GP di Gran Bretagna di F1 a Silverstone, sede del prossimo round iridato. Sul celebre traccio britannico andrà in scena anche la nuova Sprint Race e c’è curiosità su questo nuovo format. Verstappen, da questo punto di vista, si presenta ai nastri di partenza del weekend forte di un vantaggio di 32 punti sul padrone di casa Lewis Hamilton e desideroso di confermare la propria leadership. La Red Bull, da Montecarlo, ha infilato una serie di cinque vittorie consecutive, con Max a segno in quattro circostanze. Vero che è l’alfiere della scuderia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Contento ma sempre concentrato. L’olandese Maxsi sta preparando al meglio in vista del prossimo GP di Gran Bretagna di F1 a Silverstone, sede del prossimo round iridato. Sul celebre traccio britannico andrà in scena anche la nuova Sprint Race e c’è curiosità su questo nuovo format., da questo punto di vista, si presenta ai nastri di partenza del weekend forte di un vantaggio di 32 punti sul padrone di casa Lewis Hamilton e desideroso di confermare la propria leadership. La Red Bull, da Montecarlo, ha infilato una serie di cinque vittorie consecutive, con Max a segno in quattro circostanze. Vero che è l’alfiere della scuderia di ...

