Ddl Zan, il senatore Ciampolillo torna a far parlare di sé (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, il senatore Ciampolillo e un suo gesto diventano ancora una volta virali come successe già a gennaio Foto FacebookL’uomo della provvidenza politica e dell’ultimo minuto. Alfonso Ciampolillo detto Lello, senatore pugliese del Gruppo Misto ex Movimento 5 Stelle, torna a far parlare di sé. Per fare un paragone calcistico tanto in voga in questi giorni, il suo è stato un intervento all’ultimo istante degno del miglior difensore al mondo che salva la partita allontanando la palla dalla linea della porta, Era diventato famoso quando negli ultimi istati della votazione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, ile un suo gesto diventano ancora una volta virali come successe già a gennaio Foto FacebookL’uomo della provvidenza politica e dell’ultimo minuto. Alfonsodetto Lello,pugliese del Gruppo Misto ex Movimento 5 Stelle,a fardi sé. Per fare un paragone calcistico tanto in voga in questi giorni, il suo è stato un intervento all’ultimo istante degno del miglior difensore al mondo che salva la partita allontanando la palla dalla linea della porta, Era diventato famoso quando negli ultimi istati della votazione ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - simonetta_81 : RT @FDebenedetti: Sotto voce @EmmaBonino nella gazzarra al Senato. “Io il ddl Zan lo voto così com’è anche se non è scritto bene, almeno la… - sadape54 : Ddl Zan: Basta con la disinformazione. Il testo è chiaro, urgente, e atteso da vent’anni. Lo si approvi finalmente… -