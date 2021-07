Ciclismo, Diego Ulissi vince in Sardegna: “Finale duro e perfetto per me, le gambe stanno bene” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Diego Ulissi ha vinto la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana, incominciata oggi in Sardegna. L’alfiere della UAE Emirates ha messo il proprio timbro sul traguardo di Sassari, al termine di una frazione di 159 km particolarmente mossa. Il toscano ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto al Giro di Slovenia, tornando a pieno ritmo dopo i problemi avuti in inverno. Oggi l’azzurro ha beffato Alberto Bettiol (in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021) e il giovane Giovanni Aleotti. Diego Ulissi ha raccontato in questo modo il suo successo a Tuttobiciweb: “È stata una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha vinto la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana, incominciata oggi in. L’alfiere della UAE Emirates ha messo il proprio timbro sul traguardo di Sassari, al termine di una frazione di 159 km particolarmente mossa. Il toscano ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto al Giro di Slovenia, tornando a pieno ritmo dopo i problemi avuti in inverno. Oggi l’azzurro ha beffato Alberto Bettiol (in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021) e il giovane Giovanni Aleotti.ha raccontato in questo modo il suo successo a Tuttobiciweb: “È stata una ...

Advertising

sportal_it : Diego Ulissi va in Sardegna carico - v_senigallia : Ciclismo: Senigallia e Ostra in fervente attesa per la 28°edizione del Memorial Diego Schiaroli… -