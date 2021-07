Advertising

fisco24_info : Btp: titolo a 10 anni sotto rendimento dello 0,7%: Ai minimi da aprile, spread con Germania a quota 100 -

Corriere della Sera

Buon andamento dei titoli di Stato italiani sui mercati telematici: il rendimento dela 10 anni è sceso brevemente sotto la soglia dello 0,7%, ai minimi da inizio aprile. Lo spread con il Bund tedesco di pari durata si mantiene su quota 100, in calo frazionale rispetto all'apertura ...NOKIA FESTEGGIA IL TURNAROUND (+8,57%) Ilmigliore in Europa è Nokia (+8,57%). Dopo i ... RENDIMENTO AI MINIMI DA APRILE, ASSEGNATI 9 MILIARDI DIBene anche i titoli di Stato italiani. Sul ...Buon andamento dei titoli di Stato italiani sui mercati telematici: il rendimento del Btp a 10 anni è sceso brevemente sotto la soglia dello 0,7%, ai minimi da inizio aprile. (ANSA) ...Il balzo dell'inflazione Usa non agita i mercati, alle prese con le incertezze della ripresa post-Covid - Attesa per Jerome Powell, che dovrebbe confermare il sostegno della banca centrale Usa - Auto ...