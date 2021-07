BioShock in una concept art che rivela il vero aspetto dei Big Daddy

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Avete mai visto un Bigdisenza la tuta da palombaro? Molto probabilmente no, ma PCGamer ha scoperto ildi questo personaggio e ha condiviso un'immagine su Twitter. L'immagine in questione è attribuita all'exartist senior di Irrational Games, Robb Waters. I giochinascondono deliberatamente l'dei Bigsotto la struttura massiccia delle loro tute da palombaro in metallo e questo perché il personale di manutenzione, trasformato in "guardiani delle Sorelline", è cambiato molto rispetto alle persone ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BioShock una

Game Legends

serie che i fan non hanno mai dimenticato, tanto che da quando è stato confermato il quarto episodio i fan non sono più nella pelle. Annunciato nel 2019, il presunto4 ...... dal momento che tutti si sarebbero aspettati da The Initiativerisposta concreta alle opere di ... Guardando al passato è stata la sola serie di, coronata dal trionfo di Infinite, ad aver ...Il volto del Big Daddy, celebre personaggio di gioco della saga di BioShock, si mostra per la prima volta in rete con un aspetto terrificante.Andy Kelly di PC Gamer ha scovato un artwork ufficiale che mostra l'agghiacciante aspetto di un Big Daddy di BioShock senza elmo.