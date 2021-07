AUDIO Calciomercato | Juve | sprint per Locatelli E il Genoa va all' assalto di Sirigu

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Torna protagonista il. Per lantus, questa può essere la settimana giusta per chiudere la trattativa con il Sassuolo per. Intanto, le milanesi continuano a lavorare su ...

Advertising

VoceGiallorossa : ???Cagni: 'Mourinho aveva bisogno della Roma'. AUDIO! #AsRoma #Cagni #Calciomercato #Mourinho #SerieA - VoceGiallorossa : ???Onofri: 'Mourinho non deve pensare a vincere, ma a ricostruire'. AUDIO! #AsRoma #Mourinho #calciomercato - Frances13758250 : RT @cmdotcom: Florentino #Perez, altri audio choc: '#Ronaldo un idiota, #Mourinho viziato e anormale' - Fprime86 : RT @cmdotcom: Florentino #Perez, altri audio choc: '#Ronaldo un idiota, #Mourinho viziato e anormale' - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Florentino #Perez, altri audio choc: '#Ronaldo un idiota, #Mourinho viziato e anormale' -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Calciomercato

La Gazzetta dello Sport

Leggi i commenti: tutte le notizie 14 luglio - 16:38Commenta per primo Dopo Cristiano Ronaldo , definito un 'idiota'; dopo gli insulti alle bandiere Raul e Iker Casillas , Florentino Perez non risparmia neanche José Mourinho . Rincarando la dose su CR7 ...Brekalo protagonista delle voci di calciomercato. Dopo il sondaggio dell'Inter, per l'esterno croato del Wolfsburg avanza l'Atletico Madrid ...Si terrà oggi pomeriggio il sorteggio del calendario valido per il prossimo campionato di Serie A. Seguilo con Calciomercato.it ...