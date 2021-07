(Di martedì 13 luglio 2021) 74 nuove assunzioni sono previste dache ha pubblicato l’avviso di selezione per figure professionali che saranno impiegate per lo sviluppo ed il potenziamento di nuove attività e per la sostituzione del turn-over. Si tratta di ingegneri, tecnici specializzati, operatori addetti alla manutenzione rete e conduzione impianti. Mentre dalle graduatorie ancorasaranno assunti 1 ingegnere idraulico ed 1 ambiente e sicurezza. Il nuovo avviso di selezione, che scadrà il 20 luglio p.v. è disponibile alla pagina web www.orino.it/lavora-con-noi. “Il significativo incremento di organico – ha commentato Paolo Romano, ...

Advertising

nuovasocieta : Smat assume: 74 posizioni aperte - FabioTanzilli : SMAT ASSUME 74 LAVORATORI - Valsusaoggi : SMAT ASSUME 74 LAVORATORI - Valsusaoggi : SMAT ASSUME 74 LAVORATORI - canaleenergia : #lavoro #assunzioni @GruppoSMAT assume #tecnici per soddisfare le nuove esigenze di sviluppo. Sono 74 le figure pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Smat assume

lavalsusa.it

Politica Opinioni Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle MagazineMigliori Bonus Benvenuto Scommesse Privacy Policy Termini e condizioni Per la tua Pubblicità ...e Lavoro Amazonin ...Politica Opinioni Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle MagazineMigliori Bonus Benvenuto Scommesse Privacy Policy Termini e condizioni Per la tua Pubblicità Contatti 11.8 C Torino lunedì, 29 Marzo 2021 Facebook Instagram Linkedin Twitter Youtube type here... ...TORINO - Smat si prepara a 74 nuove assunzioni. I candidati con specifici requisiti professionali saranno impiegati per lo sviluppo ed il potenziamento di nuove ...La Società Metropolitana Acque Torino (Smat), azienda leader nel campo del servizio idrico integrato, ha pubblicato un avviso di selezione per 74 nuove assunzioni di ingegneri, tecnici specializzati, ...