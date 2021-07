Recovery, via libera Ecofin al Pnrr Italia ed altri undici (Di martedì 13 luglio 2021) “Via libera” dei ministri delle Finanze dell’Ue ai “primi 12 piani nazionali di ripresa e di resilienza”, necessari per accedere alle risorse di Next Generation Eu, tra i quali quello dell’Italia. Ne dà notizia via social il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. I ministri, riuniti a Bruxelles nell’Ecofin, hanno adottato le relative 12 decisioni attuative. Oltre a quello Italiano, che è il più grande di tutti per quantità di fondi complessiva, sono stati approvati i piani di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. “I ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) “Via” dei ministri delle Finanze dell’Ue ai “primi 12 piani nazionali di ripresa e di resilienza”, necessari per accedere alle risorse di Next Generation Eu, tra i quali quello dell’. Ne dà notizia via social il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. I ministri, riuniti a Bruxelles nell’, hanno adottato le relative 12 decisioni attuative. Oltre a quellono, che è il più grande di tutti per quantità di fondi complessiva, sono stati approvati i piani di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. “I ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Recovery, oggi via libera Ecofin a 12 Pnrr: c'è anche quello italiano #Pnrr - Agenzia_Ansa : I ministri dell'economia e delle finanze dei 27 Stati membri hanno dato il via libera ai Pnrr di dodici Paesi.… - gerard_kieffer : RT @Tg3web: Via libera definitivo al Recovery Plan. La riunione dei Ministri finanziari europei ha approvato i primi 12 piani, compreso que… - lifestyleblogit : Recovery, via libera Ecofin al Pnrr Italia ed altri undici - - Piergiulio58 : Recovery fund, via libera dell'Ecofin ai piani di Italia e altri undici Paesi. -