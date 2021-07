ITA, Lazzerini: “Compagnia pronta a partire in autunno: attendiamo ok dell’Ue” (Di martedì 13 luglio 2021) “Il piano industriale che abbiamo presentato al nostro Parlamento, e che stiamo difendendo con le unghie e con i denti difronte alla Commissione europea, prevede un’integrazione di lungo, breve e medio raggio. Questo è infatti il tratto distintivo di una Compagnia che non vuole essere una low cost”. È quanto ha spiegato l’amministratore delegato di Ita, Fabio Maria Lazzerini, illustrando il piano industriale delle nuova Compagnia, nata dalle ceneri di Alitalia, nel suo intervento presso il Centro Congressi Enav Ciampino in occasione della celebrazione del quarantennale della Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. LUNGO ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) “Il piano industriale che abbiamo presentato al nostro Parlamento, e che stiamo difendendo con le unghie e con i denti difronte alla Commissione europea, prevede un’integrazione di lungo, breve e medio raggio. Questo è infatti il tratto distintivo di unache non vuole essere una low cost”. È quanto ha spiegato l’amministratore delegato di Ita, Fabio Maria, illustrando il piano industriale delle nuova, nata dalle ceneri di Alitalia, nel suo intervento presso il Centro Congressi Enav Ciampino in occasione della celebrazione del quarantennale della Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. LUNGO ...

Advertising

AeroportidiRoma : di Garanzia Enav, @salvopellecchia, dell'amministratore delegato di Enav, Paolo Simioni. Il Presidente di ADR… - infoiteconomia : Lazzerini: Ita pronta a partire in autunno, punterà su lungo raggio - classcnbc : ALITALIA E LA TRATTATIVA CON L'UE #Alitalia, l'ad della newco #Ita, Fabio Lazzerini: 'Stiamo difendendo il Piano i… - ansa2030 : Lazzerini,vogliamo che Ita sia compagnia più green d'Europa. 'Nuovi aerei con 25% in meno di consumi e biocarburant… - AvEcuadorRT : RT @leonard_berberi: Italia Trasporto Aereo, la newco creata per rilanciare #Alitalia, fa un passo avanti verso il decollo previsto in autu… -