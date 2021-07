Inghilterra, bambini riempiono murale Rashford con messaggi contro razzismo (Di martedì 13 luglio 2021) Manchester si muove ancora per dare un forte messaggio contro il razzismo. Lo fa ridando lustro al murale dedicato a Marcus Rashford, deturpato da un gruppo di razzisti dopo il rigore sbagliato dal giocatore dello United in finale di Euro 2020 contro l’Italia. Un gruppo di bambini, infatti, ha riempito gli spazi del muro con messaggi di amore e conforto verso l’idolo della città, che tanto si impegna nel sociale. Oltre a Rashford, anche Saka e Sancho sono stati subissati di messaggi colmi d’odio dopo i rigori sbagliati ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Manchester si muove ancora per dare un forteil. Lo fa ridando lustro aldedicato a Marcus, deturpato da un gruppo di razzisti dopo il rigore sbagliato dal giocatore dello United in finale di Euro 2020l’Italia. Un gruppo di, infatti, ha riempito gli spazi del muro condi amore e conforto verso l’idolo della città, che tanto si impegna nel sociale. Oltre a, anche Saka e Sancho sono stati subissati dicolmi d’odio dopo i rigori sbagliati ...

