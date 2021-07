Il vaccino ReiThera: risposta degli anticorpi al 99% dopo la seconda dose. C’è però un problema (Di martedì 13 luglio 2021) Il vaccino Made in Italy funziona. Già tre settimane dopo la prima dose, si osserva una risposta anticorporale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei vaccinati volontari. Concluso il ciclo di due somministrazioni, si raggiunge il 99% di protezione. Emerge però un problema di fondi. Il vaccino ReiThera: risposta degli anticorpi al 99% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) IlMade in Italy funziona. Già tre settimanela prima, si osserva unaanticorporale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei vaccinati volontari. Concluso il ciclo di due somministrazioni, si raggiunge il 99% di protezione. Emergeundi fondi. Ilal 99% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : ReiThera, risposta degli anticorpi al 93% dopo la prima dose di vaccino #ANSA - RobertoBurioni : Immaginiamo quanto un ricercatore sia libero di criticare (come ho fatto io in Italia per ReiThera) il vaccino di s… - QuestionsTime1 : Vaccino italiano... Funziona ma è bloccato.... Vaccino italiano di ReiThera induce anticorpi Covid nel 99% dei casi… - ItalianPolitics : Come va la sperimentazione del vaccino di #Reithera? Fatti, dati e incognite - Startmag - Loredanataberl1 : RT @Libero_official: Stop al #vaccino italiano #Reithera, la Corte dei Conti blocca i fondi assegnati nel #decretoRilancio. #Giorgetti prom… -