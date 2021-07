Francia, linea dura anti-covid: niente stipendio per i sanitari no vax (Di martedì 13 luglio 2021) Il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato. La Francia sceglie la linea dura per scongiurare una quarta ondata legata alla variante Delta del Coronavirus. Il ministro della Salute Francesco, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Il personaleo che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato. Lasceglie laper scongiurare una quarta ondata legata alla variante Delta del Coronavirus. Il ministro della Salute Francesco, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

