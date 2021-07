Dl sostegni bis: sindaci, ‘Super Cam Com mostro giuridico, creerebbe danni ad attività produttive’ (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – “La super Camera di Commercio che si vuole creare attraverso l’emendamento al Decreto sostegni Bis rappresenta un conglomerato che nulla aggiunge alla necessità di fornire un supporto alle imprese presenti nei nostri territori. Unire le realtà territoriali di Ragusa e Siracusa con Caltanissetta, Agrigento e Trapani determinerebbe uno scompenso operativo destinato a creare danni alle attività produttive quando, invece, in questo momento, il nostro unico pensiero dovrebbe essere quello di sostenere le economie locali”. E’ quanto affermano, in una nota congiunta, i sindaci dei territori ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – “La super Camera di Commercio che si vuole creare attraverso l’emendamento al DecretoBis rappresenta un conglomerato che nulla aggiunge alla necessità di fornire un supporto alle imprese presenti nei nostri territori. Unire le realtà territoriali di Ragusa e Siracusa con Caltanissetta, Agrigento e Trapani determinerebbe uno scompenso operativo destinato a crearealleproduttive quando, invece, in questo momento, il nostro unico pensiero dovrebbe essere quello di sostenere le economie locali”. E’ quanto affermano, in una nota congiunta, idei territori ...

