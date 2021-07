Covid, pass per andare in ristorante e ai concerti: la nuova misura decisa da Macron che piace anche a Figliuolo (Di martedì 13 luglio 2021) Nuove misure, più restrittive, in Francia contro l'avanzata del Coronavirus. Dal 21 luglio servirà un pass per entrare nei ristoranti, cinema o teatri. "In tutti gli eventi o luoghi in cui sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Nuove misure, più restrittive, in Francia contro l'avanzata del Coronavirus. Dal 21 luglio servirà unper entrare nei ristoranti, cinema o teatri. "In tutti gli eventi o luoghi in cui sono ...

borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… - Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - cesarebrogi1 : RT @ItaliaOggi: Covid, Macron: da agosto green pass per i ristoranti. Figliuolo: buona soluzione - robreg1 : RT @SkyTG24: Covid Francia, Macron annuncia obbligo di pass sanitario in bar e ristoranti -