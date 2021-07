Covid, Di Domenico (Gsk): “Contro virus e varianti anticorpi monoclonali sono l’arma in più” (Di martedì 13 luglio 2021) Se la campagna vaccinale sta svolgendo un ruolo essenziale nell’azione globale di contrasto a Covid-19, sempre più rilevanti si rivelano essere gli anticorpi monoclonali di seconda generazione che possono offrire un contributo significativo nel trattamento della patologia al suo manifestarsi. Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha annunciato il primo portfolio di cinque farmaci che potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 in Europa. Si tratta di quattro anticorpi monoclonali e un immunosoppressore. “I vaccini ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Se la campagna vaccinale sta svolgendo un ruolo essenziale nell’azione globale di contrasto a-19, sempre più rilevanti si rivelano essere glidi seconda generazione che posoffrire un contributo significativo nel trattamento della patologia al suo manifestarsi. Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha annunciato il primo portfolio di cinque farmaci che potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da-19 in Europa. Si tratta di quattroe un immunosoppressore. “I vaccini ...

