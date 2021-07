Calciomercato Milan | spunta l' idea Vlasic

(Di martedì 13 luglio 2021)O - Sta finalmente decollando il mercato in entrata del. Lo testimonia il fatto che già domani sbarcherà ao per le visite mediche Olivier Giroud (pronto un biennale da 3,5 milioni a ...

MILANO - Sta finalmente decollando il mercato in entrata del. Lo testimonia il fatto che già domani sbarcherà a Milano per le visite mediche Olivier Giroud (pronto un biennale da 3,5 milioni a stagione), oltre al ritorno vicinissimo di Brahim Diaz dal ...Possibile che arrivi nel capoluogo lombardo nei prossimi giorni per parlare di Leao, con il, ma anche di Cristiano Ronaldo con la Juventus, e chissà che non si faccia anche il nome di James ...Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato così il mercato di Inter, Milan e Juventus ...La capitana e la numero 87 rossonera hanno ricevuto il Premio "L’Onore del Pontile"; dedicato a personaggi illustri che potenziano i valori del calcio come gioco e passione. La parola alle calciatrici ...