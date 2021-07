“Bevono e sputano sul campo” Non è una brutta abitudine | ecco il motivo per cui alcuni calciatori fanno così

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 13 luglio 2021) Tutti guardando una qualunque partita di calcio se lo saranno chiesto almeno una volta nella vita: ma perché i giocatorie poisuldove stanno giocando? Può sembrare un gesto da cafoni e fare anche un po’ ribrezzo, ma a quanto pare ha una spiegazione, e ce la dà il Post: dietro questa pratica c’è probabilmente una tecnica suggerita danutrizionisti per aiutare i muscoli a compiere nuovi sforzi. Consiste nel risciacquare la bocca con una bevanda in cui sono disciolti dei carboidrati, cioè degli zuccheri. Un trucco per ingannare il cervello E perché non bere direttamente? Il contatto ...