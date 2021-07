Atti sessuali con due turiste, due denunciati nel Salento (Di martedì 13 luglio 2021) Lecce - Due uomini di 35 anni sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di Atti sessuali ai danni di due turiste venete, di 19, conosciute a Gallipoli davanti ad un bar lo scorso 9 luglio. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) Lecce - Due uomini di 35 anni sono statidai carabinieri con l'accusa diai danni di duevenete, di 19, conosciute a Gallipoli davanti ad un bar lo scorso 9 luglio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atti sessuali Atti sessuali con due turiste, due denunciati nel Salento Lecce - Due uomini di 35 anni sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di atti sessuali ai danni di due turiste venete, di 19, conosciute a Gallipoli davanti ad un bar lo scorso 9 luglio. Uno dei due indagati è salentino con precedenti per fatti di droga, il secondo invece ...

