Alessandro Bergonzoni: "Stasera vi porto in un'altra dimensione" (Di martedì 13 luglio 2021) Arezzo 13 luglio 2021 - Un anno e mezzo fermo come tutti, costretto a mantenere il contatto col suo pubblico, anche in ospedale e in carcere in video e sui social, in attesa di ripartire. E' successo ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 luglio 2021) Arezzo 13 luglio 2021 - Un anno e mezzo fermo come tutti, costretto a mantenere il contatto col suo pubblico, anche in ospedale e in carcere in video e sui social, in attesa di ripartire. E' successo ...

Advertising

sibardi : Alessandro Bergonzoni: 'Stasera vi porto in un'altra dimensione' - SEditoriali : RT @RepIdee: Oggi a RepIdee: Alessandro Bergonzoni, lettera a Zaki: 'Spero che tu sia stanco vivo' - _PuntoZip_ : A Pesaro per Miralteatro D’estate ALESSANDRO BERGONZONI in Trascendi E Sali - TeleradioNews : “Santa Maria (Capua Vetere) perche’ ci hai abbandonato?” “Non sono stata io, lo ha fatto lo Stato” “Amen?” “No… - RosannaVaroli : Alessandro Bergonzoni, lettera a Zaki: 'Spero che tu sia stanco vivo' -