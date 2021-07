Violenza sulle donne, nel Napoletano nasce la “Stanza tutta per sè” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Da oggi le donne vittime di Violenza fisica e psicologica possono trovare un valido aiuto bussando alla porta della ‘Stanza tutta per sé’ nella tenenza di Ercolano (Napoli). Inaugurata questa mattina con una cerimonia pubblica, la nuova ‘Stanza tutta per sé’, dal titolo di un saggio di Virginia Wolf, è la terza in provincia di Napoli dopo quella di Napoli Capodimonte e Caivano ed è il frutto di una intesa tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la presidenza dell’associazione Soroptimist International Italia, nell’ambito di un Protocollo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Da oggi levittime difisica e psicologica possono trovare un valido aiuto bussando alla porta della ‘per sé’ nella tenenza di Ercolano (Napoli). Inaugurata questa mattina con una cerimonia pubblica, la nuova ‘per sé’, dal titolo di un saggio di Virginia Wolf, è la terza in provincia di Napoli dopo quella di Napoli Capodimonte e Caivano ed è il frutto di una intesa tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la presidenza dell’associazione Soroptimist International Italia, nell’ambito di un Protocollo ...

anteprima24 : ** Violenza sulle donne, nel Napoletano nasce la '#Stanza tutta per sè' ** - Frischi9 : @SkyTG24 Queste sono le persone che lavorano ...vivono per questo sport del cazzo dove ai tifosi nn va in tasca nul… - sudreporter : #Ercolano, apre 'Una stanza per sè' contro la violenza sulle donne nel comando dei #Carabinieri… - Cabbot_ : Riflessione: ho capito che in Inghilterra/UK la violenza/abuso sulle donne aumenta di un tot% quando la squadra per… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Donne vittime di violenze a Roma, due arresti dai carabinieri -