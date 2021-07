Variante Delta, Cartabellotta: “Numeri gestibili ma sono di 3 settimane fa. Governo manca di tempestività, soprattutto sulla scuola” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Variante Delta? Sentire che solo la prossima settimana ci sarà una cabina di regia straordinaria per discutere di questa situazione un po’ dispiace, perché tante organizzazioni come la nostra hanno acceso a riguardo ‘la lampadina’. Oggi stiamo vedendo Numeri che riflettono la situazione di 3 settimane fa. sono ancora troppi gli over 60 e gli over 50 non vaccinati, ma che cosa si sta aspettando?“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che esprime preoccupazione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) “? Sentire che solo la prossima settimana ci sarà una cabina di regia straordinaria per discutere di questa situazione un po’ dispiace, perché tante organizzazioni come la nostra hanno acceso a riguardo ‘la lampadina’. Oggi stiamo vedendoche riflettono la situazione di 3fa.ancora troppi gli over 60 e gli over 50 non vaccinati, ma che cosa si sta aspettando?“.le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino, che esprime preoccupazione: ...

