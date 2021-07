Prezzi dei giochi, perché far pagare gli aggiornamenti per le versioni next-gen sembra una vera e propria estorsione – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 luglio 2021) Cerchiamo di capire perché far pagare gli aggiornamenti alle versioni next-gen dei giochi sembra una vera e propria forma di estorsione.. Far pagare gli aggiornamenti alle versioni next-gen dei giochi già lanciati o lanciati in contemporanea su piattaforme di vecchia generazione sembra sempre più una vera e propria forma di estorsione. L’unico caso in cui sono ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 luglio 2021) Cerchiamo di capirefarglialle-gen deiunaforma di.. Farglialle-gen deigià lanciati o lanciati in contemporanea su piattaforme di vecchia generazionesempre più unaforma di. L’unico caso in cui sono ...

Advertising

fattoquotidiano : #Immobiliare: dietro gli annunci all'insegna dell'ottimismo si nasconde una realtà in forte contrazione. La pandemi… - euronewsit : Migliaia di cubani hanno sfilato lungo il Malecon dell'Avana per protestare contro l'aumento dei prezzi e la carenz… - enpaonlus : L'aumento dei prezzi potrebbe dare il colpo di grazia al consumo di carne - pensierieforme_ : Per chi sta acquistando il Funko di Loki 747 da ebay ragazzx state attentx. Soprattutto se vengono dalla Cina sono… - StefanoDinoia2 : RT @NessunLuogo24: 'La miccia delle proteste a #Cuba è stato il rincaro dei prezzi degli alimenti. In piazza sono scese famiglie per chied… -