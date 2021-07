Omofobia | Faraone | ' margini intesa su ddl Zan | M5S e Pd collaborino'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Basterebbe sedersi e trovare la soluzione definitiva. Finora non è stato possibile, ma ci lavoreremo fino all'ultimo istante”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidein una intervista a 'Libero'. "Le nostre sono modifiche che non snaturano il provvedimento, tutelano da tutte le discriminazioni senza distinzioni e possono trovare un largo consenso in aula, però siamo disponibili a discutere senza aut aut". “Le parti stanno scongelandosi, finalmente ho visto prese di posizione interessanti, anche nel Pd: credo che Letta consideri un governo con la Lega e Forza Italia un peccato da farsi perdonare, non una necessità per ...

SardiniaPost

Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidead Agorà. "Faccio appello a tutte le forze politiche: si metta da parte lo scontro che nulla ha a che fare con la legge Zan, non possiamo ...Così come anche da Davidedi Iv: "Possiamo fare un buon lavoro in Parlamento". Alfieri si è concentrato sulla giornata contro l'nelle scuole, sull'articolo 4 che mette in allarme per ...Condividi questo articolo:Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Basterebbe sedersi e trovare la soluzione definitiva. Finora non è stato possibile, ma ci lavoreremo fino all’ultimo istante”. Così il presidente ...Roma, 12 lug. “Da parte nostra c'è la volontà di trovare l'intesa per evitare l'ostruzionismo e la roulette russa dei voti segreti: siamo davvero a un passo dal ...