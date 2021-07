Mario Golf stroncato nei voti di Edge | Monster Hunter Stories 2 sufficiente – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 luglio 2021) Isul nuovo numero della rivistacomportano alcune sorprese, come la netta insufficienza di: Super Rush..: Super Rush è stato nettamentedaidi, ottenendo un secco “4” nel nuovo numero, il 361 per la celebre rivista britannica, che contemporaneamente ha anche assegnato una sufficienza a2. Come spesso accade, le valutazioni dinon sono precisamente in linea con quanto vediamo altrove, ma ...