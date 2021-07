Johnson contro gli insulti razzisti in Uk verso i giocatori di colore che hanno sbagliato i rigori. 'Vergognatevi'

(Di lunedì 12 luglio 2021) La tensione a Wembley, iche proclamano l’Italia campione d’Europa e la nazionale di Southgate che sdegnata esprime tutto il suo disprezzo per il risultato togliendosi la medaglia. Ma la rabbia degli inglesi esplode subito dopo sui social, che si riempiono diMarcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre calciatori inglesi dichefallito idecisivi. Attacchi violenti e a valanga che spingono addirittura il premier britannico Borisa intervenire: “Questa squadra inglese merita di essere lodata ...

... che si riempiono di insulti razzisti contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre ... Attacchi violenti e a valanga che spingono addirittura il premier britannico Boris a ... Il primo ministro britannico Boris Johnson ha denunciato gli "insulti razzisti" nei confronti dei giocatori inglesi dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale europea di eri a Wembley.