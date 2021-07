'Italia - Inghilterra si deve rigiocare': la petizione punta sullo 'scandalo' Chiellini (Di lunedì 12 luglio 2021) In Inghilterra si grida allo scandalo arbitrale e si parla di mandare 5 petizioni alla Uefa affinché faccia rigiocare la ... Leggi su today (Di lunedì 12 luglio 2021) Insi grida alloarbitrale e si parla di mandare 5 petizioni alla Uefa affinché facciala ...

Advertising

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - 1D_always_M : @Boh72337390 @foolhaz @andreadelogu Scappati di casa? Meglio che non lo dicevi. Pezzo di me*da non lo è, tu volevi… - giamps78 : Ieri avrebbe vinto l'inghilterra, ma siccome il pubblico è stato scorretto ho deciso di farla pagare ai 60 mila ing… -