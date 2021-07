Frana su albergo a Bolzano | verso messa in sicurezza pendio

(Di lunedì 12 luglio 2021) La giunta comunale diha preso atto del progetto di fattibilità tecnico - economica per la mitigazione del pericolo da caduta massi presso la località S. Maddalena redatto dall'ufficio ...

Advertising

AnsaTrentinoAA : Frana sull'Hotel Eberle, verso messa in sicurezza pendio. Giunta comunale prende atto del progetto di fattibilità |… - NBCreteregione : FRANA SU ALBERGO A BOLZANO, PENDIO VERSO MESSA IN SICUREZZA - -

Ultime Notizie dalla rete : Frana albergo

ANSA Nuova Europa

Lo scorso 5 gennaio unadistrusse l'Eberle, fortunatamente senza causare vittime, perché la struttura era chiusa causa pandemia. Vi è da parte del Comune l'impegno a realizzare le opere ...Potrebbe trattarsi del cedimento di un muretto della via soprastante l'ingresso dell'ex Cappuccini. La nuovasulla Statale 163 Amalfitana è a poche decine di metri dal rovinoso ...BOLZANO, 12 LUG - La giunta comunale di Bolzano ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico-economica per la mitigazione del pericolo da caduta massi presso la località S.Maddalena redatto dall' ...La giunta comunale di Bolzano ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico-economica per la mitigazione del pericolo da caduta massi presso la località S.Maddalena redatto dall'ufficio geologia e ...