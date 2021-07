Formula 1 | Binotto | “Qualifica Sprint? Qualcuno potrebbe presentarsi con un assetto non ottimale”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il team principal della Ferrari, Mattia, stando a quanto riportato da ‘Motorsportweek.com’, ha espresso dei dubbi in merito allanella quale i pilotiro non trovare il giusto: “con unnone questocreare un po’ di confusione, abbiamo testato le nuove gomme in Austria, ma non sono stati raccolti dati sufficienti per sfruttarle al massimo, tutti abbiamo bisogno di più esperienza”., ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, le dichiarazioni del team principal #Ferrari Mattia #Binotto #F1 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Binotto sottolinea che nella qualifica sprint l'assetto sarà lontano dall'essere ideale, un elemento che potrebbe… - FormulaPassion : #F1: #Binotto sottolinea che nella qualifica sprint l'assetto sarà lontano dall'essere ideale, un elemento che potr… - infoitsport : Formula 1 | Ferrari, Binotto prevede sprint race con ritiri a Silverstone - infoitsport : Formula 1 | Ferrari in allarme per Silverstone: Binotto parla ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Binotto

F1-News.eu

Lewis Hamilton, sette volte iridato della Mercedes, ha confessato di attendersi una processione poco emozionante, come sovente accade nel primo stint di gara, mentre Mattia, team principal ...Al termine dell'ultimo Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del mondiale 2021 di1, Mattiaha promosso a pieni voti il lavoro che stanno portando avanti Charles Leclerc e Carlos Sainz, precisando come nella line - up di quest'anno ci sia non solo una bella alchimia,...Formula 1, le dichiarazioni del team principal Ferrari Mattia Binotto: "Qualifica Sprint? Qualcuno potrebbe presentarsi con un assetto non ottimale" ...Il team principal della Ferrari ha spiegato perché dal suo punto di vista la gara in programma al sabato potrebbe riservare più spettacolo di quanto si possa immaginare ...