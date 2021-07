Djokovic, Olimpiadi in forse: “Troppe restrizioni anti Covid” (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug – Novak Djokovic, fresco della vincita del suo ultimo Grande Slam nella finale di Wimbledon di domenica, ha dichiarato che c’è una possibilità “al 50%” per lui di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo perché ci sono Troppe restrizioni anti Covid. Djokovic: “Sono un po’ indeciso” Parlando alla stampa dopo aver battuto Matteo Berretini a Wimbledon, Djokovic ha affermato che la mancanza di spettatori e le rigide restrizioni anti Covid stanno influendo molto sulla sua decisione di partecipare o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug – Novak, fresco della vincita del suo ultimo Grande Slam nella finale di Wimbledon di domenica, ha dichiarato che c’è una possibilità “al 50%” per lui di partecipare alledi Tokyo perché ci sono: “Sono un po’ indeciso” Parlando alla stampa dopo aver battuto Matteo Berretini a Wimbledon,ha affermato che la mancanza di spettatori e le rigidestanno influendo molto sulla sua decisione di partecipare o ...

