Covid, Sileri: 'Variante Delta presto prevalente, ma non tornerà obbligo mascherine' | L'incidenza del coronavirus in aumento in 19 regioni (Di lunedì 12 luglio 2021) Entro 10 giorni la Variante Delta del coronavirus 'diventerà prevalente' in Italia, ma 'non c'è bisogno di ripristinare l'obbligo di mascherina all'aperto'. Ne è convinto il viceministro della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Entro 10 giorni ladel'diventerà' in Italia, ma 'non c'è bisogno di ripristinare l'di mascherina all'aperto'. Ne è convinto il viceministro della Salute, ...

