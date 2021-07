Calabria: fonti centrosinistra, la scienziata Amalia Bruni candidata a regionali (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, sarà la candidata del centrosinistra in Calabria. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della coalizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) –, neurologa edi fama mondiale, sarà ladelin. Lo apprende l’Adnkronos dadella coalizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

