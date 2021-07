Abandoned il pre-load dell' app ha una data! Finalmente novità in arrivo

Advertising

zazoomblog : Abandoned il pre-load dellapp ha una data! Finalmente novità in arrivo - #Abandoned #pre-load #dellapp #data! -

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned pre

Nell'ultimo tweet, Blue Box Game ha confermato che l' app per il trailer per l'app per PS5 disarà disponibile per il- caricamento gratuito dal 29 luglio 2021 . Il tweet menziona ...Considerando le classiche tempistiche separano un- load da un'effettiva pubblicazione live, sarebbe lecito aspettarsi l'uscita dell'app diintorno ai primi giorni di agosto. In ogni ...Considerando le classiche tempistiche separano un pre-load da un'effettiva pubblicazione live, sarebbe lecito aspettarsi l'uscita dell'app di Abandoned intorno ai primi giorni di agosto. In ogni caso, ...L'app per PS5 di Abandoned ha finalmente una data di lancio, svelata dal PlayStation Store. In arrivo novità da parte di Blue Box?