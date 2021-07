A Wembley è cominciata un’altra storia (Di lunedì 12 luglio 2021) Essere felici tutti insieme, almeno per una notte, dopo quello che abbiamo passato nell’ultimo anno e mezzo, è quasi un miracolo. Atipico, eppure “religioso” a suo modo per quel senso di sacralità comunitaria che unisce al di là di ogni cosa. È un miracolo che soltanto il football può compiere quando gli dèi del calcio si ricordano che esistiamo anche noi e posano benevoli il loro sguardo sui nostri destini calandosi addirittura in uno dei templi più fastosi di questo orgiastico e benaugurante successo. Comincerà a girare dall’impresa di Wembley una ruota più accettabile per ciò che riguarda il nostro stato di cittadini delusi, amareggiati, incerti, nauseati? Me lo auguro, ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Essere felici tutti insieme, almeno per una notte, dopo quello che abbiamo passato nell’ultimo anno e mezzo, è quasi un miracolo. Atipico, eppure “religioso” a suo modo per quel senso di sacralità comunitaria che unisce al di là di ogni cosa. È un miracolo che soltanto il football può compiere quando gli dèi del calcio si ricordano che esistiamo anche noi e posano benevoli il loro sguardo sui nostri destini calandosi addirittura in uno dei templi più fastosi di questo orgiastico e benaugurante successo. Comincerà a girare dall’impresa diuna ruota più accettabile per ciò che riguarda il nostro stato di cittadini delusi, amareggiati, incerti, nauseati? Me lo auguro, ...

Advertising

DaniBailo : Già spesi fiumi di retorica e non è ancora cominciata la partita. #Wembley #UefaEuro2020 #FinalEuro2020 #ita #eng - frasigno66 : RT @Daniele39091477: Italia in finale a Wembley #Berrettini in finale a #Wimbledon L’invasione della terra Britannica da parte dell’Ita… - Daniele39091477 : Italia in finale a Wembley #Berrettini in finale a #Wimbledon L’invasione della terra Britannica da parte dell’… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-SPAGNA 0-0 - La semifinale di Wembley è cominciata! -