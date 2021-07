Wimbledon, Berrettini soffre ma vince primo set contro Djokovic (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - È stato un inizio difficile (ma vincente) quello di Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. L'Italiano, dopo aver perso il servizio durante il quarto game, sembrava destinato a perdere velocemente il primo set a causa dei molti errori gratuiti commessi e l'incapacità di scrollarsi di dosso la pressione dell'esordiente. Ma, dopo lo scoccare dei primi 30 minuti di gioco, è riuscito a ritrovare ritmo e sensibilità, aiutato anche da un Djokovic a corrente alternata. Così si è arrivati al tie-break vinto, ai dettagli. Sofferenza, rimonta e ... Leggi su agi (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - È stato un inizio difficile (mante) quello di Matteonella finale diNovak. L'Italiano, dopo aver perso il servizio durante il quarto game, sembrava destinato a perdere velocemente ilset a causa dei molti errori gratuiti commessi e l'incapacità di scrollarsi di dosso la pressione dell'esordiente. Ma, dopo lo scoccare dei primi 30 minuti di gioco, è riuscito a ritrovare ritmo e sensibilità, aiutato anche da una corrente alternata. Così si è arrivati al tie-break vinto, ai dettagli. Sofferenza, rimonta e ...

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - LIXS0LAR : RT @formulagio_: ci siamo dimenticati di fare anche quello di matteo #Berrettini #Wimbledon - frakpop77 : RT @fraversion: tweener superlativo di #Berrettini! #Wimbledon #BerrettiniDjokovic -