Venezia | i 33 convocati di Zanetti per raduno a San Vito di Cadore al via domani

(Di domenica 11 luglio 2021) Riparte la stagione del, checomincerà la preparazione estiva con il primo allenamento al centro sportivo di Sandi. I ragazzi di mistereffettueranno doppie sedute di allenamento quotidiano fino al 25 luglio, mentre il 17 luglio alle ore 18 è in programma la prima amichevole stagionale contro la Rappresentativa Locale. Questa la lista dei 33: Portieri: Bruno Bertinato, Luca Lezzerini, Niki Maenpaa, Riccardo Pigozzo. Difensori: Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Gian Filippo Felicioli, Morre’ Makadji (2004), Pasquale Mazzocchi, Remy Melvin ...

Riparte la stagione del Venezia, che domani comincerà la preparazione estiva con il primo allenamento al centro sportivo di San Vito di Cadore. Lunedì 12 luglio inizia la preparazione estiva degli arancioneroverdi che già in mattinata dovrebbero sostenere il primo allenamento al centro sportivo di San Vito di Cadore. I ragazzi di mister Zanet ...