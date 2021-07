Uomini e Donne, Alessio sorpreso con un’altra: reazione fiume di Samantha (Di domenica 11 luglio 2021) Uomini e Donne La coppia sta attraversando una crisi: la Curcio fa chiarezza dopo che è trapelata la foto di Alessio abbracciato a un’altra donna Pubblicato su 11 Luglio 2021 Alessio Cennicola e Samantha Curcio, freschi dell’esperienza a Uomini e Donne, sono finiti nelle scorse ore al centro di un gossip rovente. Il 27enne capitolino è stato adocchiato con un’altra donna: in un amen si sono diffusi retroscena di un ipotetico tradimento ai danni della fidanzata. A lanciare la bomba ‘rosa’ è stata l’influencer Deianiro ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)La coppia sta attraversando una crisi: la Curcio fa chiarezza dopo che è trapelata la foto diabbracciato adonna Pubblicato su 11 Luglio 2021Cennicola eCurcio, freschi dell’esperienza a, sono finiti nelle scorse ore al centro di un gossip rovente. Il 27enne capitolino è stato adocchiato condonna: in un amen si sono diffusi retroscena di un ipotetico tradimento ai danni della fidanzata. A lanciare la bomba ‘rosa’ è stata l’influencer Deianiro ...

