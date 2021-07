Test: vuoi scoprire che tipo di amante sei? Scegli una combinazione di colori (Di domenica 11 luglio 2021) Grazie a questo Test scoprirai che tipo di amante sei. Devi solo osservare l’immagine e dirmi quale combinazione di colori ti piace di più. Il Test psicologico di oggi ti aiuterà a comprendere meglio il modo in cui ti approcci alla relazione e ami il tuo partner. Ogni colore è associato a diversi tratti della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 11 luglio 2021) Grazie a questoscoprirai chedi. Devi solo osservare l’immagine e dirmi qualediti piace di più. Ilpsicologico di oggi ti aiuterà a comprendere meglio il modo in cui ti approcci alla relazione e ami il tuo partner. Ogni colore è associato a diversi tratti della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fleinaudi : Hai già fatto il test #cheliberalesei ? Se il tuo risultato è ???????????????? ???????????????? ascolta @fulviogiuliani Se non h… - dntmwmessageman : @dxrtyhxnds Io se vuoi ho fatto delle mini spiegazioni, se vuoi ti faccio le foto ma non so se capisci la mia scrit… - Zippo88lrr : @il_laocoonte @blu_mirtillo @Elewhatelse Media climatica ottobre/maggio simile. Vai a vedere quanti positivi in %… - plato_nico_ : @vettelsunshine il test per lingue (se è il tolc SU) è una cagata quindi devi capire se vuoi veramente entrarci o meno lmao - Emanuele676 : @FaberPrex Perché non ne ha. E tralasciando il fatto che lo studio non dice quello che vuoi dimostrare, pure se lo… -