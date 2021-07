Se gli epitaffi li scrive l’intelligenza artificiale in una chiesa sconsacrata

(Di lunedì 12 luglio 2021) Esposta a Roma l’opera Don't you forget about me: una IA crea frasi da utilizzare in memoria di chi non c’è più. E le legge ad alta voce ai visitatori

Advertising

ClaireNParis : @ataraxiann_ A POSTO COSÌ COMINCIO A PREPARARE GLI EPITAFFI MANNAGGIA LA MISERIA ZOZZA #ajdhkakqkakdhak - LucienVangon : Gli epitaffi su Twitter stanno diventando sempre più stucchevoli. Un altro modo di parlare di sé, fingendo innanzit… -

Ultime Notizie dalla rete : gli epitaffi

La Repubblica

Allora, Internet si è riempito di piccoli, e ciascuno, i famosi, raccolti nella gallery in alti, eaffezionati anonimi della Carrà, ha sfogato la propria incredulità, descrivendo come ha ...... dal carattere sepolcrale, riportano testi elaborati da un'Intelligenza Artificiale, precedentemente istruita dal collettivo con migliaia ditratti dalla letteratura:in mostra ...Domenica 11 luglio e’ un giorno speciale per Elisa Tuzzolino che riceve il Sacramento della Prima Comunione nella Chiesa S.Anna /S.Antonio alla contrada Epitaffio. Elisa una bambina davvero speciale, ...Così, in barba all’epitaffio del viceré, era sorta quasi una nuova città ai piedi del Vesuvio, che quando non eruttava esibiva comunque un sempre inquietante pennacchio grigiastro. Del resto, non ...