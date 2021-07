Roma, Dzeko resta. E spunta Hinteregger (Di domenica 11 luglio 2021) I Friedkin hanno promesso a Mourinho i rinforzi. C'è un budget a disposizione di Tiago Pinto con il quale si chiuderanno leoperazioni per Rui Patricio e Xhaka , ormai in dirittura d'arrivo, oltre all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 luglio 2021) I Friedkin hanno promesso a Mourinho i rinforzi. C'è un budget a disposizione di Tiago Pinto con il quale si chiuderanno leoperazioni per Rui Patricio e Xhaka , ormai in dirittura d'arrivo, oltre all'...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, #Dzeko resta. E spunta #Hinteregger: Giallorossi in cerca di rinforzi. Tiago Pinto si concentra sul terzino… - Ftbnews24 : ?????? #Roma-Dzeko, avanti insieme fino al 2022: poi sarà addio #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #SerieA #Fonseca #Roma… - romanewseu : Roma nel segno dell'esperienza: da #Dzeko a #Mkhitaryan, #Mourinho punta sui senatori - infoitsport : Roma-Dzeko, non è finita. L’ultimo ballo può essere con Mourinho - infoitsport : Roma, Mou già “senza voce”. Dzeko e Smalling, big in bilico -