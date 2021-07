Moretti e "Tre Piani": un tango ci libera tutti da paure e ossessioni (Di domenica 11 luglio 2021) “Tre Piani” di Nanni Moretti? Un oggetto strano. Sicuramente non un film ‘à la Morettì’, con l’accento, come lo chiamano qui in Francia. Partendo per la prima volta da un romanzo bello denso, quello dell’israeliano Eshkol Nevo dallo stesso titolo (Neri Pozza editore), è come se il Nanni nazionale avesse voluto concentrare in due ore una serie tv, genere che certo non frequenterà mai. Anche perché il crocevia di malesseri, nel film che per forza condensa il libro, è tale da far perdere il filo. La quieta palazzina a tre Piani, nel libro alla periferia di Tel Aviv, si sposta a Roma, zona Prati. E le famiglie che la popolano, secondo lo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) “Tre” di Nanni? Un oggetto strano. Sicuramente non un film ‘à la Morettì’, con l’accento, come lo chiamano qui in Francia. Partendo per la prima volta da un romanzo bello denso, quello dell’israeliano Eshkol Nevo dallo stesso titolo (Neri Pozza editore), è come se il Nanni nazionale avesse voluto concentrare in due ore una serie tv, genere che certo non frequenterà mai. Anche perché il crocevia di malesseri, nel film che per forza condensa il libro, è tale da far perdere il filo. La quieta palazzina a tre, nel libro alla periferia di Tel Aviv, si sposta a Roma, zona Prati. E le famiglie che la popolano, secondo lo ...

