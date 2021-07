Lazio, Sarri prova subito Hysaj a sinistra (Di domenica 11 luglio 2021) La Lazio ha cominciato il proprio ritiro ad Auronzo di Cadore con Maurizio Sarri che ha potuto provare già i suoi schemi. Il passaggio alla difesa a quattro è uno dei punti principali della prima ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Laha cominciato il proprio ritiro ad Auronzo di Cadore con Maurizioche ha potutore già i suoi schemi. Il passaggio alla difesa a quattro è uno dei punti principali della prima ...

Advertising

EuropaLeague : ???? Lazio coach Maurizio Sarri ?? #UEL - DiMarzio : #Lazio, i convocati per il primo ritiro con #Sarri: out #LuisAlberto - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Della storia della Lazio potrei parlare di mille episodi, quello a me più caro è quello di Tommaso Maestr… - Buonfigli : @MarcoVBava @Atleti In Sudamerica gli hanno dato 10 in pagella. E hanno dato 9 a #Montiel. Se la #Lazio avesse biso… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ??Nella nuova #Lazio di #Sarri che sta nascendo il caso #LuisAlberto cammina su una strada parallela a quella della squa… -