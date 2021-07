Italia-Inghilterra, Fiona May: “Non so per chi tifare” (Di domenica 11 luglio 2021) “Come vivrò la finale? Malissimo, la posta in palio è alta e non riesco a schierarmi”. Così Fiona May nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. La campionessa, cittadina Italiana dal 1994, è nata in Inghilterra nel 1969. “Tiferò solo per lo spettacolo e da questo punto di vista sono certa che mi divertirò”, prosegue May. Che poi prosegue spiegando i punti di forza delle due formazioni: “L’Inghilterra fa paura: capitan Kane sembrava finito e ora è irresistibile, Sterling è giovane, ma ha classe immensa. Il gruppo, ben guidato da Southgate, mi pare unito. L’Italia? Mancini è un fenomeno, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Come vivrò la finale? Malissimo, la posta in palio è alta e non riesco a schierarmi”. CosìMay nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. La campionessa, cittadinana dal 1994, è nata innel 1969. “Tiferò solo per lo spettacolo e da questo punto di vista sono certa che mi divertirò”, prosegue May. Che poi prosegue spiegando i punti di forza delle due formazioni: “L’fa paura: capitan Kane sembrava finito e ora è irresistibile, Sterling è giovane, ma ha classe immensa. Il gruppo, ben guidato da Southgate, mi pare unito. L’? Mancini è un fenomeno, ha ...

